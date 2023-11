Torri di trasmissione, Crown Castle nel radar dell’attivista Elliott

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Crown Castlle nel radar di Elliott Investment Management. Il fondo, che ha accumulato una partecipazione di oltre 2 miliardi di dollari nel gigante Usa delle torri, ha intenzione di puntare a cambiamenti dopo che l’attivista non è riuscito a ottenere risultati quando ha preso per la prima volta una partecipazione nel grande proprietario di torri wireless.

La notizia è stata rilanciata dal Wsj che vede nella finestra 18 gennaio - 17 febbraio il periodo per nominare un’eventuale lista di candidati per il consiglio d’amministrazione prima dell’assemblea annuale degli azionisti di Crown Castle che si terrà in primavera.

Crown Castle, che è un fondo di investimento immobiliare con sede a Houston e possiede migliaia di chilometri di cavi in fibra ottica utilizzati per il trasporto di dati e l’alimentazione delle reti dei suoi clienti, affitta le sue torri ai principali operatori wireless, tra cui T-Mobile, AT&T e Verizon Wireless, con contratti a lungo termine. Nel luglio 2020 Elliott ha dichiarato un investimento di 1 miliardo di dollari in Crown Castle, facendo pressione sull’azienda perché rivedesse il suo approccio al business della fibra, che secondo l’hedge fund all’epoca stava pesando sul valore di mercato dell’azienda nonostante i miliardi di investimenti effettuati negli ultimi anni.

Elliott ha definito la spesa in fibra di Crown Castle “indisciplinata” e ha affermato che ha diluito il rendimento del capitale investito della società.Elliott ha esortato Crown Castle a concentrarsi su opportunità di rendimento più elevate e ha spinto l’azienda di rivedere il suo consiglio di amministrazione. Crown Castle ha risposto implementando una politica di pensionamento obbligatorio del consiglio di amministrazione e rinnovando la sua lista di amministratori. L’azienda ha dichiarato di voler mantenere la propria strategia commerciale e da allora ha continuato a investire pesantemente nella fibra.

Le azioni di Crown Castle hanno raggiunto un massimo storico di circa 209 dollari nel gennaio del 2022, ma l’aumento dei tassi di interesse e la riduzione della spesa per il 5G da parte dei principali carrier hanno da allora frenato la performance dell’azienda. L’amministratore delegato Jay Brown ha dichiarato in ottobre che l’azienda prevedeva un calo dei ricavi da affitto di siti l’anno prossimo. Da allora l’azienda ha perso quasi la metà del suo valore rispetto ai massimi del 2022, e il titolo ha chiuso venerdì a 103,58 dollari. Da inizio anno, le azioni di Crown sono scese di quasi il 24%. Le azioni dei concorrenti proprietari di torri American Tower e SBA Communications sono scese rispettivamente del 6% e del 16% quest’anno. L’indice S&P 500, invece, è salito di quasi il 19%.