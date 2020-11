Torri, Vodafone raddoppia: Vanguard vede l’Ipo, ma è una poltrona per due con Inwit La società di tralicci tlc scorporata parte con 950 milioni di ricavi e sarà la prima matricola post-Covid del 2021. Il dilemma degli investitori: cosa tenere in portafoglio? di Simone Filippetti

LONDRA - Il risiko delle torri Tlc si arricchisce di una nuova pedina, se non proprio un Re, sicuramente una Regina , in ossequio alla mania degli scacchi che sta dilagando in Europa sulla scia del successo di Queen's Gambit. Su una scacchiera sempre più affollata si affaccia Vantage Towers, costola di Vodafone. È candidata a essere la prima matricola del 2021 e la prima società a sbarcare in Borsa nel nuovo mondo post-Covid con una mega capitalizzazione (che oscilla tra i 5 e i 10 miliardi di euro...