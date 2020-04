Torte, libri, pile per il telecomando: l’affetto viaggia sulle spalle dei rider

C’è l’appassionata del ricamo che ha usato un rider per mandare alle amiche centrini fatti con le sue mani; ci sono due colleghe che hanno ordinato la colazione dal bar dove si incontravano ogni mattina prima di entrare in ufficio e hanno fatto colazione insieme in videocall; c’è una ragazza che ha mandato diversi “kit di sopravvivenza” alla sorella con un libro, un dolce e una foto; c’è la maestra di scuola elementare che ha mandato uova di pasqua ai componenti della sua classe che si sono distinti durante la didattica a distanza; c’è chi ha spedito una pianta da salotto e chi un salame.

E c’è chi si fa (e fa) mille domande al telefono o in videochiamata: «Quanto durerà questa quarantena?», «Che succederà dopo?», «Ricominceremo tutto dal punto in cui l’abbiamo lasciato?». E quando non bastano le rassicurazioni, ci si prova con una torta di mele, che viene affidata ancora calda al corriere dalla migliore amica del tuo migliore amico per dirti «andrà tutto bene» e «non sei solo» e «grazie».

E poi ancora: c’è chi ha spedito a parenti riviste di enigmistica e giochi da tavolo; chi numeri di Topolino; chi libri sulla meditazione e lo yoga; chi affida al rider un dvd di un film da consigliare agli amici; chi si scambia attraverso il corriere libri di favole per i bambini.

Ma negli zaini gialli dei rider in bicicletta viaggiano anche prodotti utili (e spesso introvabili in questo periodo): cartucce per la stampante; risme di carta per un collega in smart working; pittura al quarzo, idropittura e rulli per l’amico che ha deciso di sfruttare questi giorni per dipingere una stanza della casa; cibo per gatti e cani (ma anche buste di fieno per conigli domestici); kit emergenziale per le neomamme (omogeneizzato di carne e di frutta, frutta morbida da affettare, pacchi di pannolini e salviettine igienizzanti, deodoranti e detergenti); le pile per il telecomando dalla tv e cavi per connettere antenne e decoder. E addirittura c’è chi ha inviato a un amico maniaco delle pulizie domestiche un secchio e uno spazzolone smontabile per lavare i pavimenti.

«Per un’applicazione multi-categoria come la nostra - racconta Elisa Pagliarani, general manager di Glovo Italia - la consegna a domicilio sta subendo una vera e propria trasformazione, rispondendo ad esigenze sempre nuove e diverse».