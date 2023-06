Torture in Questura, il rischio di prassi devianti e l’influenza del clima politico

In tali ambienti, la vita quotidiana rischia di essere retta da regole non scritte, in frontale contrasto con i diritti di libertà, eppure generalmente tollerate. Si pensi al nonnismo nelle caserme, alle sopraffazioni nelle carceri e nei po-sti di polizia, fino alla goliardia più spinta nei collegi.

In luoghi simili è come se vi fosse una sorta di sospensione dei diritti vigenti altrove. E ciò in nome di un malinteso spirito di corpo che, pur nella propria vaghezza pare essere in cima alla gerarchia delle fonti del diritto.

L’influenza del clima politico

La seconda: le forze dell'ordine, come altre branche della pubblica amministrazione, tendono a percepire quasi d'istinto, qual è il clima politico del momento, adattandovisi. Ad esempio, i fatti più efferati durante il G8 di Genova del 2001 sono stati compiuti, con la destra al governo, forse anche perché alcuni ritenevano, a torto o a ragione, che i vertici dell'esecutivo avrebbero comunque fornito un appoggio incondizionato alla “polizia”.

Anche oggi questa narrazione sembra quella più in linea con la attuale maggioranza politica, dunque può essere possibile che, ora come allora, si stia diffondendo un senso di minor autocontrollo nell'uso di tecniche di coercizione. E ciò si badi, indipendentemente dalla effettiva volontà del potere in questo senso.

Come evitare le derive

Come evitare, dunque, queste due ipotetiche “derive”? L'unica strada, nel breve periodo, sembra quella della massima trasparenza, che consenta una ricostruzione il più possibile dettagliata di quanto accaduto e delle connesse responsabilità. Nel medio e lungo periodo, invece, è necessaria una profonda opera di formazione delle forze dell'ordine, dai gradi più alti dei dirigenti a quelli di minore responsabilità, sui contorni dei diritti dei singoli sottoposti a restrizioni e sulla funzione e sui limiti dell'azione della polizia. Le prese di posizione pubbliche dei vertici dell'amministrazione e della politica debbono all'evidenza andare di pari passo.