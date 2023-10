Toscana - Borgo del Cabreo

A Greve in Chianti nel cuore della produzione più classica del vitigno che ha reso famosa questo angolo di Toscana c’è il Relais di Charme della Famiglia Folonari. La Famiglia Folonari è stata tra le prime a comprendere la crescente importanza dell’Enoturismo di qualità e delle esperienze in vigna, quale fattore determinante di valorizzazione del brand enologico e dei suoi vini. Sono nate così, all’interno delle aziende vinicole, luoghi di ospitalità di alto profilo ed esclusività (“Borgo del Cabreo” e “Pietra del Cabreo”) con l’obiettivo di soddisfare con i massimi standard le esigenze di un turismo sempre più “educato” ed alla ricerca di una esperienza di grande livello. I Relais del Cabreo sono due “case” chiantigiane che dominano la valle e i vigneti da cui nasce uno dei più blasonati vini del territorio chiantigiano e da cui prendono nome: Cabreo. Borgo del Cabreo, la prima struttura adibita a Relais di Charme, è composta da 11 camere, di cui 4 suite, arredate con gusto e originalità ricorrendo a sapienti e qualificate maestranze locali. Una meticolosa ristrutturazione che nasce dall’utilizzo di materiali locali e dettagli di pregio. Così in queste strutture si può assaporare l’essenza del territorio, in un’esperienza indimenticabile fatta di degustazioni dei migliori vini della Tenuta, di ricche colazioni, di relax ai bordi della piscina riscaldata e di servizi esclusivi. Proprio come suo “fratello” maggiore, nelle 11 camere e suite della Pietra del Cabreo ogni dettaglio è stato curato per mantenere inalterato lo spirito di un tempo, recuperando materiali e arricchendo le camere di dotazioni originali “rispolverate” nei vecchi mercatini di antiquariato e abilmente presi in carico e restaurati da artigiani locali. Dal Relais si può partire alla volta di visite guidate e degustazioni presso la cantina di Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute, partite di tennis tra le vigne sul campo di proprietà dei Relais, tour alla scoperta delle vicine città d’arte, affitto di biciclette per piacevoli gite sulle colline del Chianti Classico, possibilità di esplorare la natura toscana a cavallo, cene della tradizione presso i più caratteristici ristoranti.

