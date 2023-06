Toscana - Lido di Camaiore (Lucca) - La Prima Estate

È un primo assaggio dell'estate, da assaporare tra sabbia dorata e tramonti che infiammano il Tirreno. La Prima Estate firma la sua seconda edizione e torna negli ultimi due weekend di giugno (16-17-18 e 23-24-25) al Lido di Camaiore (Lucca). Sei giorni e 24 artisti per vivere un'esperienza che va oltre la semplice rassegna musicale. Più che un festival, una vacanza è infatti il titolo con cui si presenta. Una line up che guarda ai grandi artisti internazionali e nazionali senza dimenticare le novità del momento, quest'anno per l'unica data italiana arrivano colossi come Jamiroquai, Bon Iver, Metro Boomin, Alt-J, Bicep, Chet Faker, Japanese Breakfast. Sul palco ogni giorno quattro artisti delineano giornate diverse che vanno dal momento più indie a quello più elettronico, passando per rap e hip hop. Lido di Camaiore si trasforma in un grande villaggio: ad anticipare i concerti del tardo pomeriggio a due passi dal mare ci saranno corsi di yoga e mindfulness al mattino, lezioni di vela, windsurf e sup, escursioni in bicicletta con i ciclisti professionisti per scoprire le colline versiliesi, incontri e talk con gli artisti del festival.

3/17 5/17 Menu