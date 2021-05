Toscana, 300mila alberi per compensare un milione di tonnellate di CO2

«La compensazione è ciò che dobbiamo fare per il futuro – ha dichiarato Alessandro Giari, presidente e amministrazione delegato di Scapigliato srl –. L’azienda voleva svilupparsi. La Regione Toscana, nel darci il via libera, ha però posto questo vincolo: dal momento che abbiamo creato un danno potenziale all’atmosfera, adesso abbiamo l’occasione di “rimediare”. E lo faremo attraverso gli alberi. Il bando aprirà a fine mese: coltivatori diretti e imprenditori agricoli potranno farne richiesta, con un vincolo di 50 anni per la loro permanenza. Noi penseremo a mettere le risorse così da raggiungere i nostri obiettivi di compensazione e allo stesso migliorare l’ambiente. Questo è un meccanismo innovativo, da replicare a livello nazionale».

Un progetto per l’Italia

Dalla Toscana, dunque, all’Italia: «Se riusciamo a far passare il messaggio – ha spiegato Giari – per cui si può espandere una attività ma in cambio dobbiamo “restituire” qualcosa all’ambiente, facciamo un grande passo in avanti».

L’operazione fa parte del programma di conversione del polo impiantistico denominato “Fabbrica del Futuro”, finanziato con investimenti per oltre 70 milioni in dieci anni: a Scapigliato saranno così realizzati un biodigestore anaerobico per trasformare i rifiuti organici in compost e biometano, una “Fabbrica dei materiali” per valorizzare i rifiuti oggi non recuperabili, e un incubatore green dedicato alla creazione di nuove start-up a vocazione agricola e tecnologica, con l’idea di serre idroponiche per la produzione di ortaggi.«In Italia – ha concluso Giari – noi siamo i campioni europei di economia circolare ma non concludiamo mai il ciclo: la cosa interessante di questo progetto è che rappresenta tutte le fasi di un sistema virtuoso».