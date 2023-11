Toscana, arriva il cassonetto smart che pesa i rifiuti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Debutta a Firenze il cassonetto “intelligente”, frutto della collaborazione tra l’azienda pubblica dei rifiuti Alia e la piemontese Nord Engineering, leader nelle attrezzature per la raccolta. La novità – custodita in due brevetti depositati – è data da un sensore volumetrico e da una scheda elettronica, che permettono di “misurare” da remoto l’ingombro di ogni sacchetto conferito e di associarlo all’utente (chiamato ad aprire il cassonetto con una App o con una chiavetta).

Intelligenza artificiale

In questo modo l’azienda dei rifiuti potrà svuotare il contenitore (dell’indifferenziato o di plastica o carta) solo quando è pieno, risparmiando passaggi di camion in strada e riducendo l’inquinamento, e l’utente potrà ottenere uno sconto sulla bolletta sulla base dei volumi conferiti, che un algoritmo converte in peso. Il nuovo cassonetto 5.0, che attinge all’intelligenza artificiale (e funziona a batteria alimentata da un pannello solare), si chiama Genius ed è stato presentato a Firenze dal sindaco Dario Nardella e dai vertici di Alia, il presidente Lorenzo Perra e l’amministratore delegato Alberto Irace.

«Oggi non possiamo pensare di affrontare sfide così grandi come la transizione ecologica e l’economia circolare senza l’aiuto della tecnologia», ha detto Nardella applaudendo la società multiutility che sta nascendo proprio intorno ad Alia, e che «permette di avere le risorse per fare questo tipo di investimenti».

Introduzione a Firenze

L’innovazione, già sperimentata nel Comune di Lastra a Signa, ora sarà introdotta a Firenze e, progressivamente, in tutti i 58 Comuni serviti da Alia nelle province di Firenze, Prato e Pistoia (circa 1,5 milioni di abitanti, 35mila cassonetti esistenti). La prospettiva, spiega l’azienda che ha investito nel progetto circa due milioni di euro, è di coprire progressivamente anche i quartieri che hanno la raccolta porta a porta, che ha un costo assai elevato.

Sconto in bolletta

«È la prima volta in Italia che viene messo a punto un cassonetto di questo tipo – ha spiegato Irace – in grado di misurare i volumi dei rifiuti e di trasmetterli a un sistema integrato di raccolta. Il recupero di efficienza atteso è del 30% in termini di percorsi ridotti e di ottimizzazione dello svuotamento. E lo sconto per gli utenti potrà arrivare al 30% della componente variabile della bolletta». Inoltre il sistema di allarme di Genius potrà segnalare problemi o danneggiamenti (anche se non è dotato di telecamera), consentendo un rapido intervento.