Toscana, Firenze

Volete regalarvi pausa super romantica? Il 13 e 14 febbraio, prenotate un soggiorno al Four Seasons di Firenze, ex residenza nobile con sale e suite affrescate, circondato da un magnifico giardino di alberi secolari, siepi e sculture. Solo per quei due giorni, i trattamenti alla spa sono scontati del 25% e il menù è speciale: lo chef di casa Vito Mollica, una stella Michelin, propone blinis, salmone e foie gras, orecchiette allo scorfano e cime di rapa, filetto alla Wellington, delizia al cioccolato bianco, lampone e litchi (da 712 € a notte, con check out alle 16 invece delle 11). Se invece preferite restare a casa, prenotate lo stesso menù in delivery: oltre alle portate arriva un set per apparecchiare la tavola elegantemente (da 90 € a persona). Volendo si possono aggiungere anche lo champagne Krugg e centrotavola di Vincenzo Dascanio, il più famoso flower designer italiano.

www.fourseasons.com