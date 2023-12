Toscana: Grotta Giusti tra leggenda e realtà

Il suo proprietario, il poeta Giuseppe Giusti, la considerava l’ottava meraviglia del mondo. Certo è che grazie alla scoperta, da parte di alcuni braccianti, di una grotta termale risalente a 130 milioni di anni fa, la notizia dei suoi straordinari poteri si diffuse ovunque e la grotta fu trasformata in un centro termale, attorno al quale fu costruito un albergo a 4 stelle. Stiamo parlando di Grotta Giusti Thermal Spa Resort (che fa capo al gruppo Italian Hospitality Collection), situato a Monsummano Terme. E’ certamente la Spa il fiore all’occhiello della struttura, con una piscina all’aperto di 750 mq di acqua termale. Gli idromassaggi subacquei, il bagno di vapore naturale disintossicante nelle antiche grotte e le immersioni nel lago sotterraneo di acqua calda sono la ciliegina sulla torta. Direttamente collegata all’hotel, la Spa dispone di un moderno centro benessere con un’area per trattamenti orientali, una palestra, numerose aree per il relax e un centro di medicina estetica. Il Ristorante Il Poeta - omaggio a Giuseppe Giusti - propone un menù raffinato che ospita in ogni sezione una sua poesia e comprende ricette tradizionali, a base di materie prime biologiche e stagionate raccolte direttamente dall’orto dell’hotel, e piatti salutari in linea con la filosofia del benessere legato alla longevità. Oggi l’antica Grotta è suddivisa in tre aree: Paradiso, Purgatorio - con la piscina Limbo, a media temperatura - e Inferno - che raggiunge il 98% di umidità. Grazie ai sapienti lavori di restyling, la spa offre ora un nuovo percorso con un’illuminazione tutta rinnovata.

