Toscana: l’esperienza green del viaggio a cavallo

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Chi crede nella valorizzazione del proprio tempo libero attraverso il contatto con animali e natura, non può perdere la proposta più wild di ButteroZone. L'associazione con sede a san Lorenzo in Campo, nell'entroterra marchigiano, propone una passeggiata a cavallo dai risvolti romantici, che si conclude con una degustazione sotto le stelle e una notte in tenda. Si parte con una passeggiata a cavallo e la meta finale è il Giardino Segreto, un'oasi di pace che si trova vicino al luogo dove vivono i cavalli: al rientro dall'escursione l'esperienza continua. Viene allestito un angolo riservato, che pare uscito da un'illustrazione ottocentesca, dove viene servita una degustazione a lume di candela in un'atmosfera fiabesca. La tenda è ispirata alla raffinatezza di un glamping d'altri tempi.