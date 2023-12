Toscana: la lavorazione del merletto di Sansepolcro

In Toscana, a San Sepolcro, due sorelle sono le protagoniste della tradizione del merletto locale. Agli inizi del Novecento Adele e Gianna Marcelli crearono un merletto a fuselli, chiamato “trina a spilli”. Grazie all’aiuto del padre, che contribuì alla creazione del supporto di legno su cui si appoggia il tombolo tipico di Sansepolcro, arrivarono alla creazione di una nuova tipologia di merletto. Nel 1900 fu aperta una scuola che insegnava alle giovani di buona famiglia, ma ben presto si raggiunsero 30 lavoranti per poi arrivare a più di cento donne in loco e mille lavoranti a domicilio in tutta l’Alta Valle Tiberina. La lavorazione ebbe ben presto successo e fu conosciuta ed apprezzata in tutta Europa e arrivò addirittura in America. Il lavoro delle due sorelle Marcelli portò alla costituzione di nuove scuole in città e nei dintorni e alla preparazione di eccellenti operatrici nel settore. E’ nel 1996 che nasce l’Associazione il Merletto nella città di Piero, con l’obiettivo di rivalutare e diffondere il merletto a fuselli con corsi di merletto e di ricamo. Il centro storico, peraltro, è un vero e proprio gioiello che ha conservato i caratteri di un centro autentico e profondamente legato al più grande dei suoi figli: Piero della Francesca. Da non perdere una visita al Museo Civico che ospita il famoso Polittico della Misericordia e il grande affresco della Resurrezione, l’opera considerata tra le più rappresentative dell’artista. Meritano una visita anche altri musei, tra questi l’Aboca Museum e il Museo della Vetrata Antica.



5/7 7/7 Menu