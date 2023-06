Toscana- Lucca - LUCCA SUMMER FESTIVAL

Lo storico Lucca Summer Festival, tra gli appuntamenti musicali più rilevanti nel panorama italiano, ogni anno richiama a Lucca i grandi protagonisti internazionali del rock e del pop. Anche in questa edizione la line up accoglie nomi che hanno scritto la storia della musica, si parte il 29 giugno con i Kiss, il 6 luglio con Bob Dylan; unica data italiana per i Generation Sex, il progetto dei Generation X e dei Sex Pistols, live il 4 luglio, Norah Jones il 14 luglio, Lil Nas X il 20 luglio e per i Blur il 22 luglio. E ancora sul palco i Simply Red (1° luglio), Sigur Ros (12 luglio), Placebo (13 luglio), One Republic (16 luglio), Pat Metheny (17 luglio), Chemical Brothers (23 luglio), Jacob Collier - Snarky Puppy (25 luglio), a chiudere il festival il 28 luglio il live di Robbie Williams con special guest Diodato. Bellissima la cittadina di Lucca e i suoi dintorni da scoprire tra una performance ed un'altra.



