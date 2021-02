Toscana, Nipozzano

Al Castello di Nipozzano, nel prestigioso territorio del Chianti Rufina, si trova una Toscana autentica e agricola, circondati da ulivi e vigneti e un borgo millenario dove abitano e lavorano i dipendenti di Frescobaldi. Una delle case è stata invece trasformata in guesthouse, con finestre affacciate sulle colline a perdita d'occhio e la valle dell'Arno. Qui è il caso di spendere il termine: il panorama è mozzafiato. Come in tutte le tenute della famiglia Frescobaldi, il vino si degusta insieme alla cucina casalinga: Nipozzano Riserva va con i fagottini di zucca e amaretti su vellutata di rapa rossa, nocciole tostate e fonduta di Gran Mugello; il Cru Mormoreto si beve insieme al manzo farcito di bietola, castagne e uvetta mentre per il biscuit con crema al caffè, mandarino e cioccolato fondente si versa Pomino Vinsanto.

www.frescobaldi.com