Toscana / Oasyhotel

Oasyhotel è un progetto di ospitalità, impegnato nella tutela e valorizzazione delle aree naturali. Si trova in Toscana, all’interno della Riserva Naturale Oasi Dynamo, affiliata al WWF, un’area di circa 1000 ettari prevalentemente boschiva antuario di specie vegetali tipiche del territorio pistoiese che ospita una fauna variegata, tra cui lupi e cervi. Oasyhotel è la prima struttura realizzata in Italia in base ad un progetto più ampio che prevede la creazione di aree ricettive all’interno delle Oasi affiliate WWF in cui l’ospite può vivere tutti i benefici della natura. La struttura si sviluppa con 16 eco-lodges in legno e un unico loft dotati di tutti i comfort di un hotel di lusso con ampie vetrate e veranda per garantire un’immersione totale nella natura circostante all’insegna dell’ armonia e della rigenerante energia che essa può donare. Compito della Riserva Naturale che ospita Oasyhotel consiste nel conservare la biodiversità dell’oasi attraverso la ricerca scientifica e le attività di agricoltura ed allevamento condotte dal Oasi Dynamo, l’azienda agricola che fornisce i prodotti a km 0 utilizzati dalla proposta ristorativa di Oasyhotel. Nel 2006 la Fondazione Dynamo ha creato l’Associazione Dynamo Camp Onlus, il primo camp di Terapia Ricreativa in Italia, che ospita gratuitamente bambini e ragazzi di età compresa fra i 6 e i 17 anni, affetti da patologie gravi e croniche e le loro famiglie, per regalargli l’opportunità di trascorrere un’esperienza all’insegna del divertimento, ma anche per sperimentare importanti strumenti per affrontare la vita in un’ambiente protetto, in cui la massima sicurezza è garantita dall’assistenza medica d’eccellenza e del personale qualificato. Questo progetto fa parte del SeriousFun Children’s Network: circuito di camp fondati da Paul Newman nel 1988 con il nome Association of a Hole in the Wall Camps e attivi in tutto il mondo.

