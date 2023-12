Toscana: Palazzo BelVedere nuova esperienza rigenerante in arrivo

Sarà lanciato a gennaio 2024 il progetto Vitaliter Seasons di Palazzo BelVedere. La nuova esperienza rigenerante dell’hotel 5 stelle di Montecatini Terme trasformerà la struttura, per tre settimane, in un tempio dedicato al benessere olistico e alla naturopatia: ogni giorno, dal mattino alla sera, dalle attività di movimento alla nutrizione, dai trattamenti ai rituali, tutto sarà pensato per dare agli ospiti la possibilità di ritrovare il proprio equilibrio e la propria bellezza, coinvolgendo anche il ristorante con menù studiati in base alle esigenze del singolo ospite. I retreat sono di durata variabile e vanno dai 3 ai 21 giorni. L’hotel, inaugurato a giugno 2022, nelle vicinanze dello storico stabilimento termale Tettuccio, sorge sulle fondamenta dell’omonimo hotel ed è frutto di un progetto che ne ha rivoluzionato il concept architettonico e la filosofia di accoglienza. Sessanta le camere, tutte all’insegna di un interior design essenziale, ispirato nei colori e nei materiali alla terra toscana. Legata al territorio anche l’offerta food. L’area dedicata al benessere occupa 2.000 mq.

