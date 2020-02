Prato, polemiche contro la Regione Toscana per la mancata quarantena obbligatoria

Le polemiche politiche e delle associazioni mediche

Le polemiche sul mancato obbligo di quarantena nei giorni scorsi sono arrivate anche dal virologo Roberto Burioni, dalle forze politiche di centrodestra (in particolare Forza Italia che ha presentato una interrogazione urgente al ministro della Salute, e gli 11 parlamentari e i 5 consiglieri regionali toscani della Lega che stanno valutando un esposto proprio contro Rossi) e, da ultimo, dai medici.

Il 21 febbraio è la Federazione toscana degli Ordini dei medici, chirurghi e odontoiatri a chiedere alla Regione «nell’interesse dell’intera collettività» di prevedere il ricorso alla quarantena «al fine di contenere la diffusione di un virus che può colpire chiunque».

Nei giorni scorsi era toccato all’Associazione italiana medici oculisti criticare la Toscana per le misure «inadeguate» per fronteggiare la mobilità dei cittadini cinesi e prevenire il rischio di diffusione del coronavirus. L’Asl Toscana Centro ha risposto preannunciando una denuncia.

Molti cinesi non hanno un’abitazione e dormono nei capannoni

L’aspetto che più preoccupa, e a cui finora non è stata data soluzione, è quello dei (tanti) cinesi che – anche nel caso volessero mettersi in quarantena – non hanno una casa in cui stare rinchiusi perché solitamente dormono nei giacigli di fortuna allestiti nei capannoni in cui lavorano, o perché hanno un posto-letto in una stanza in comunione con altri connazionali. Come fare ad evitare il contagio in questi casi?

L’ambulatorio e il numero verde

La Regione, in accordo col consolato, ha risposto con l’apertura di un ambulatorio all’Osmannoro, nella piana industrializzata tra Prato e Firenze, che dovrebbe servire a controllare chi accusa sintomi e che, a parte la farraginosità d’accesso (bisogna prenotare un appuntamento a un numero dedicato), non sembra aver riscosso finora grande successo.