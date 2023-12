Toscana: Posta Marcucci e il potere curativo delle acque di Bagno Vignoni

Non c’è solo il potere dell’acqua calda di Bagno Vignoni a rigenerare animo e corpo quando si decide di programmare una vacanza al Posta Marcucci, un angolo unico immerso nella Val d’Orcia, patrimonio paesaggistico dell’Unesco. La storia di questo luogo ha inizio nell’800 quando la famiglia Marcucci diede vita all’attività. Nel 2017 la famiglia Costa di Corvara ha rilevato la struttura apportando delle novità ma preservando la storia e la cultura del luogo. Basta uscire dall’albergo e dopo cento metri ci si trova sul tratto della Via Francigena che da San Quirico porta a Radicofani. In un paio di chilometri si raggiunge Vignoni Alto, borgo di bellezza antica, con la chiesetta di San Biagio e il campanile di pietra e le vecchie case anch’esse di pietra che fissano il paesaggio che si distende in lungo e in largo a perdita d’occhio. Camminando su una strada sterrata in pochi chilometri si arriva a San Quirico ed è un continuo guardare di qui e di là perché si è letteralmente circondati dalla bellezza. Il bagno (le acque sgorgano dalla terra alla temperatura di 49 °C. e sono raccolte in tre vasche circondate da un giardino alberato con temperatura fra i 28 e i 38 °C,) grazie alla presenza nell’acqua di preziosi minerali, veri e propri catalizzatori biologici, si accelerano e dinamizzano tutte le reazioni corporee e mentali. Basta galleggiare e in contatto con il mondo acquatico, fluido e avvolgente si viene rigenerati. Impeccabile il servizio e l’armonia tra l’offerta alberghiera ed enogastronomica con programmi di remise en forme

