Toscana prima regione a superare il 90% di vaccinati (over 12) con almeno una dose

L’obiettivo del 90% di vaccinati over 12 è ancora lontano. Siamo all’86,7% di popolazione protetta con almeno una dose e all’84,2% completamente immunizzato. Secondo i calcoli di Lab 24 al ritmo attuale per arrivare al target ci vorrebbero 2 mesi e 19 giorni. Eppure la situazione sul territorio è molto diversa. La più avanti al momento è la Toscana, unica regione ad aver superato il 90% di vaccinati con almeno una dose (siamo al 90,3%). Vicine all’asticella Lazio e Puglia (89,7%), seguite dall’Emilia Romagna (89,5%) e dal Molise (89%). Poco dietro la Lombardia (88,6%). Ultime la Sicilia (80,2%) e la provincia autonoma autonoma di Bolzano (81,8%).

Terze dosi superano quota 3 milioni



La quarta ondata è in atto e il Governo punta a non farsi sommergere senza ricorrere alle misure dure che hanno caratterizzato lo scorso inverno, con il Natale “in rosso’ e le limitazioni su spostamenti e cenoni. L’obiettivo è spingere sulle vaccinazioni. Hanno superato quota tre milioni le terze dosi di vaccino anti-Covid. Del totale, come emerge dai dati di Lab24, 2,6 milioni sono richiami (booster), mentre 500mila sono dosi aggiuntive (per i soggetti immunocompromessi). Complessivamente ad aver completato il ciclo vaccinale primario sono oltre 45 milioni di persone pari al 76,7% della popolazione (l’84,2% se si considera la platea dei vaccinabili, gli over 12). Dall’1 dicembre anche la fascia 40-59 potrà ricorrervi, con la possibilità di coinvolgere poi gli under 40. E in settimana è attesa la decisione del Cdm sull’obbligo del “booster” per sanitari e personale delle Rsa.

Su dosi a bambini Ema decide 29 novembre



Si profila inoltre a stretto giro un allargamento della platea vaccinabile anche ai bambini tra i 5 e gli 11 anni. «L’Ema prenderà una decisione il 29 novembre sulla vaccinazione ai bambini. Noi seguiremo quanto deciderà l’Ema» ha annunciato Giorgio Palù presidente dell’Aifa, per il quale non si deve parlare «di terza dose come di uno spauracchio» perché si tratta di un «normale passaggio del percorso vaccinale e vale per tutti i virus».

A dicembre le nuove regole sul green pass

Di eventuali tagli alla durata di green pass e tamponi si parlerà a dicembre. Solo allora il governo farà il punto, guardando alla situazione epidemiologica aggiornata e tenendo conto del parere degli scienziati. Anche se la decisione sarà poi politica. Gli esperti, ad esempio, segnalano da tempo l’inattendibilità dei tamponi antigenici e, dunque, la scarsa validità dei pass ottenuti in questo modo. Appare però complicato limitare il rilascio del certificato soltanto a vaccinati e guariti. Si può invece intervenire sulla durata del pass, ora di 12 mesi, tagliandolo a 9. È la misura più probabile, mentre sul tavolo c’è anche la diminuzione della validità del tampone rapido da 48 a 24 ore.

