Toscana, la Regione si allea a Confindustria per attirare gli investitori esteri Licia Mattioli: «Non dimentichiamoci che il 70% dei nuovi investimenti nel nostro Paese arriva da multinazionali già presenti qui e che il rapporto tra addetti delle multinazionali e addetti attivati nell’indotto è di uno a quattro» di Silvia Pieraccini

Dieci anni fa la Regione Toscana creò una struttura istituzionale, Invest in Tuscany, dedicata all’attrazione di investimenti esteri, con la missione di “vendere” il territorio, ascoltare le esigenze delle multinazionali, aiutarle

nella burocrazia e nella ricerca di finanziamenti. Oggi quel modello, che si è rivelato vincente e che ha portato le multinazionali a diventare una fonte strategica di valore aggiunto (il 5,4%) e di occupazione (il 5,1%) per la regione, fa un altro passo avanti.

La Regione ha deciso di unire le forze con Confindustria Toscana (sulla scia del protocollo d’intesa firmato un anno fa, e poi replicato in altre regioni) per avviare una nuova stagione di rapporti, più stretti e strutturati, con gli investitori esteri, in modo da conoscere in anticipo criticità e bisogni e avere il polso della loro soddisfazione. L’obiettivo, da realizzare anche tramite un'indagine conoscitiva affidata all’Irpet (Istituto regionale per la programmazione economica), è evitare casi come l’Ilva ma anche come Bekaert, la multinazionale belga che a Figline Valdarno (Firenze) produceva filo d’acciaio per pneumatici e che ha delocalizzato l’attività nell'estate 2018 lasciando una scia di polemiche e di disoccupati.

«Stiamo sviluppando un progetto di customer care, in partnership con le associazioni industriali territoriali, per essere più vicini agli investitori esteri che già si trovano in Toscana: non ci possiamo scordare delle aziende dopo che si sono insediate», ha annunciato Fabrizio Monsani, coordinatore della commissione Multinazionali di Confindustria Toscana, durante il convegno sull’attrazione degli investimenti esteri organizzato con la Regione a Firenze, e al quale non ha potuto partecipare il governatore Enrico Rossi perché impegnato nel sopralluogo per i danni del terremoto in Mugello.

Il 70% degli investimenti arriva dall’estero