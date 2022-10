Toscana: remise en forme alle terme

L'autunno è la stagione perfetta per rigenerare il corpo e la mente, e prepararsi ad una completa remise en forme in vista dell'inverno. Ad esempio si può optare per uno dei programmi autunnali dei resort termali toscani, Bagni di Pisa, Fonteverde o Grotta Giusti del gruppo Italian Hospitality Collection. Per l'occasione il rinnovato Grotta Giusti a Monsummano Terme, che conta la più grande grotta naturale termale d'Europa, ha lanciato il programma Benessere d'autunno – Rituale ai semi di zucca. Mentre chi soggiorna a Bagni di Pisa Palace & Thermal Spa, ospitato nella storica residenza estiva del Granduca di Toscana, può partecipare alle tante esperienze offerte nei dintorni della campagna pisana, come la Caccia al Tartufo a San Miniato guidati da un esperto tartufaio e dai suoi cani dall'olfatto sopraffino.

