Toscana, scontro sul pedaggio per i Tir sulla Firenze-Pisa-Livorno

Non è ancora nata, eppure Toscana Strade – la società in house che il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani (Pd), intende creare entro il 2023 per gestire la superstrada Firenze-Pisa-Livorno (FiPiLi), la cui manutenzione è oggi affidata a un global service – ha già scatenato malumori e cortei.

Nei giorni scorsi 100 Tir e bus hanno percorso a passo di lumaca un tratto della strada per protestare contro il pedaggio che la Regione ha annunciato a carico dei (soli) mezzi pesanti per finanziare – è stato spiegato – l’ammodernamento dell’arteria che è strategica per collegare la Toscana centrale con la costa e col porto di Livorno, ma anche col distretto della concia di Santa Croce sull’Arno o con la Piaggio di Pontedera.

La manifestazione, organizzata da Cna-Fita Toscana col supporto di Cna-Fita nazionale e seguita da un’assemblea all’interporto merci di San Miniato (Pisa), è stata l’occasione per ribadire la contrarietà al “pedaggio selettivo” che, secondo Cna, è discriminatorio e penalizzante per operatori che svolgono servizi essenziali per la cittadinanza. La stima dell’incremento medio dei costi di gestione che graverebbe su ciascun camion è di ottomila euro all’anno.

I soldi incassati col pedaggio (si stima 13-14 milioni all’anno) serviranno, secondo la Regione, per migliorare la superstrada e per renderla più sicura, vista l’insoddisfazione manifestata per la gestione attuale (affidata alla società Avr). Tra le opere previste ci sono la realizzazione della terza corsia e della corsia di emergenza «dove gli spazi lo consentano».

La Regione Toscana sarà l’unico socio di Toscana Strade, che non ha ancora avviato l’iter per la nascita. La Giunta regionale ha soltanto approvato (l'8 novembre 2021) una delibera intitolata “Determinazioni in merito all'avvio del percorso per la costituzione della Società Toscana Strade”, che prevede una cabina di regìa per definire gli adempimenti necessari. La proposta di legge istitutiva, che dovrà prevedere la modifica di due leggi regionali e lo statuto della società, ancora non c’è. Visto che l’entrata in funzione di Toscana Strade è prevista entro un anno dalla sua costituzione, è ipotizzabile pensare all’estate 2024.