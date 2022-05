Toscana. Alla scoperta della Maremma Meravigliosa

Fino al 12 giugno l festival multidisciplinare “I luoghi del Tempo. Suoni, storie e sapori in Maremma”, attraverso musica, teatro, percorsi invita alla scoperta dei luoghi preziosi della Maremma Toscana come Niccioleta, una delle ultime miniere di pirite attive nel Parco Nazionale delle Colline Metallifere; la Rocca Aldobrandesca di Talamone; Poggiotondo (Scarlino), nel cuore della Via degli Etruschi; il borgo di Giuncarico; Roccamare, la splendida pineta situata a pochi chilometri a nord di Castiglione della Pescaia. Proprio non lontano da qui per un week end all'insegna del lusso e dell'alta gastronomia c'è Tenuta La Badiola, splendida località toscana che incarna perfettamente l'anima della propria terra dove ai terreni coltivati a vigna, ulivo e frutteti si alternano boschi e un Parco Naturale interamente preservato. Qui nel 1800 Leopoldo II bonificò la palude e la trasformò in un paradiso naturale in cui insediare i borghi lavorativi e le residenze. Nel anni la tenuta è passata di mano in mano, mantenendo intatta la sua identità e la sua bellezza. Il cuore della Tenuta La Badiola, con la fattoria dell'Acquagiusta, è stato acquistato nel 2000 dalla famiglia Moretti, che ha ricostruito tutti gli edifici dell'antico borgo convertendo la villa principale nel Resort L'Andana (un richiamo al lungo viale di accesso costituito da una fila ininterrotta di cipressi e pini marittimi), le fattorie d'intorno nella Casa Badiola, ridato vita ai campi agricoli con ridenti vigneti. Infine, nel 2016 La Trattoria Enrico Bartolini è entrata ufficialmente nell’olimpo dei migliori ristoranti gourmet, conquistando la Stella Michelin.

