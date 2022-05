Toscana. Scoprire Volterra borgo d'alabastro

Volterra arroccata su una cima impervia attorniata da un paesaggio di vellutate gobbe che soavemente si spianano e si avvallano, prima di precipitare lungo le pareti vertiginose delle Balze e dei Calanchi. Da qualche settimana è in questo territorio dalla storia antichissima che ha preso il via l'anno di Volterra Capitale Toscana della Cultura, un programma che prevede 300 appuntamenti tra eventi, mostre, spettacoli e iniziative. Un modo per celebrate il percorso di candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2022, in cui Volterra è arrivata tra le 10 finaliste. Tra i modi per scoprirla c'è per esempio quello di assistere ad uno dei spettacoli teatrali nella maestosa Fortezza Medicea, oppure ogni sabato partecipare ad una visita che introduce i visitatori ad itinerari insoliti grazie alla testimonianza di un personaggio che spiega un aspetto diverso della cultura e delle tradizioni locali. Senza trascurare il Museo Etrusco Guarnacci, uno dei più grandi al mondo. Da non perdere il suo ricco patrimonio naturalistico che gli amanti delle bicicletta possono scoprire in occasione del Tuscany Trial del 28 maggio. La strada che porta a questo borgo si snoda attraverso la campagna pisana fatta da un susseguirsi di strade bianche perfette per essere affrontate in sella ad una bicicletta. Nel tragitto si incontra Lajatico, dove c'è il Teatro del Silenzio, un teatro all'aperto, dove il silenzio della natura è interrotto solo una volta all'anno dalla voce di Andrea Bocelli.

