Toscana. La traversata della Val D'Orcia

Sono tantissimi gli itinerari che si possono fare in questa regione, ricca in ogni suo angolo di strade bianche di campagna che consentono di esplorare campagne e borghi unici lontani. La traversata della bellissima Val'Orcia ad esempio è un itinerario di poco più di 70 km ad anello che parte e arriva a Castiglione d'Orcia. Si tratta di un percorso in parte ibrido e su strada asfaltata per chi ha gambe allenate ma che regala grandi suggestioni ma è consigliabile una mountain bike. A panorami mozzafiato si alternano le visite in borghi come Radicofani e Castiglion d'Orcia situati in posizione strategica e dominati da tipiche rocche medievali. Tra i luoghi più suggestivi che si toccano ci sono: Bagno Vignoni, frazione di San Quirico d'Orcia, Bagni San Filippo, ai piedi del Monte Amiata, fino a Campiglia d'Orcia, attraversando la frazione di Zaccaria. Da qui si torna al punto di partenza. Per chi ama la zona si possono fare anche percorsi più brevi come quello che da San Quirico d'Orcia porta a Pienza. Il percorso di media difficoltà di circa 30 km

è sia su strada asfaltata sia su sterrato

L'itinerario prevede infatti una parte (5 km) su fondo sterrato pedalabile e attraversa il cuore della Val d'Orcia collegando i vertici di un triangolo: San Quirico d'Orcia, Bagno Vignoni e Pienza. Il percorso non prevede particolari difficoltà e l'unica asperità (relativa) è l'ascesa verso Pienza.



