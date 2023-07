Toscana. Val Di Chiana tra Arte, Terrazza Incontri e Calici di Stelle

Fino a ottobre in Valdichiana, splendido territorio della provincia di Siena ci sarà molto da vedere, da ascoltare e da gustare. Candidata a Capitale Italiana della Cultura 2026, con il suo grappolo di comuni noti per la loro bellezza e la grande tradizione di accoglienza (Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda) offre alternative per tutti i gusti. Certamente da non perdere 48esimo Cantiere Internazionale d'Arte che si terrà nei comuni del territorio fino a fine luglio 30 luglio, iniziativa a sostegno della candidatura. E se fino alla fine di agosto a San Casciano dei Bagni la Terrazza Incontri propone dibattiti e incontri sui temi dell'attualità e della cultura (è stato appena assegnato il Premio Fonteverde in occasione Terrazza Incontri agli archeologi che hanno riportato alla luce i Bronzi di San Casciano, datati nel II e I secolo a.C. e definita la scoperta più importante dopo i bronzi di Riace) per i wine lover il 10 agosto la notte di San Lorenzo è il giorno perfetto per ammirare le stelle ma anche quello degustare due eccellenze di Toscana in occasione di “Calici di Stelle a Montepulciano”, l'evento organizzato dalla Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese con il Comune di Montepulciano e inserita nel cartellone “Calici di Stelle 2023” promossa dal Movimento del Turismo del Vino Italia e dall'Associazione Nazionale Città del Vino. Le degustazioni guidate si svolgeranno su doppio turno, alle 19 e alle 21.30 nel Loggiato della Canonica di San Biagio, nella Terrazza di Vicolo del Leone e nel Chiostro di Palazzo del Capitano.

In zona il Podere Casanova propone Pranzi e Cene fra i filari, Pic nic con wine tasting nelle vigne e tour guidati alla scoperta della Val di Chiana e della Val d'Orcia, con i loro paesaggi da fiaba e gli stupendi borghi antichi in vespa, a cavallo o in sella alla bicicletta.



14/20 16/20 Menu