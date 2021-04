Toshiba, si dimette il presidente: «Motivi personali»

2' di lettura

Il Ceo di Toshiba si è dimesso una settimana dopo che il gigante giapponese della tecnologia e della produzione aveva fatto sapere che stava valutando una proposta di acquisizione dal fondo globale Cvc. Toshiba, con sede a Tokyo, ha fatto sapere che Nobuaki Kurumatani ha presentato le dimissioni durante la riunione del consiglio mercoledì, e sono state accettate. Kurumatani era il capo delle operazioni in Giappone di Cvc Capital Partners, e sarà sostituito da Satoshi Tsunakawa.

Kurumatani non ha partecipato alla conferenza stampa online, dove due membri del consiglio hanno spiegato le sue dimissioni e risposto alle domande. Un funzionario dell'azienda ha letto la sua dichiarazione in cui ha spiegato che le dimissioni erano per motivi personali. «Toshiba è un’azienda meravigliosa ed è la preziosa ricchezza del Giappone. Amo profondamente Toshiba», ha detto Kurumatani nel suo messaggio. L'accordo di Cvc è stimato per un valore di 2 trilioni di yen (18 miliardi di dollari) e renderà Toshiba privata. Toshiba aveva detto che stava dando “attenta considerazione” alla proposta.

Loading...

Le azioni di Toshiba, il cui business tentacolare include la produzione di ascensori e ferrovie, sono salite alla notizia di Cvc e sono state scambiate a quasi 5.000 yen (46 dollari). Cvc è una società europea di private equity, con sede in Lussemburgo, che ha impegnato quasi 162 miliardi di dollari in fondi, gestendo più di 300 investitori. Ha rifiutato di commentare la proposta di acquisizione o le dimissioni del presidente.

Kurumatani sarà sostituito come amministratore delegato e presidente dal suo predecessore, Satoshi Tsunakawa, il quale ha detto che Toshiba è pronta a intraprendere la crescita come «una società di servizi infrastrutturali» e ha promesso di lavorare nell'interesse degli azionisti, dei dipendenti e della società in generale, e di continuare a rafforzare la governance.