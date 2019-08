Totocalcio, prove di rilancio: nuova stagione con montepremi più alto Lo storico concorso sportivo torna con regole diverse, dando attuazione alla legge di Bilancio 2019, che puntava a un suo rilancio di Giuseppe Latour

Parte il campionato di calcio di serie A. E torna il Totocalcio, con un’operazione di potenziamento del montepremi che punta a rilanciarlo. L’agenzia delle Dogane e Monopoli ha appena comunicato le regole per la nuova stagione del Totocalcio e dei concorsi collegati, dando attuazione alla legge di Bilancio, che aveva fissato un incremento della quota di montepremi, rispetto alla raccolta, dal 50 al 75 per cento.

I nuovi concorsi

A ripartire sono i concorsi pronostici sportivi «Totocalcio», «Il 9», «Totogol» e la scommessa sportiva a totalizzatore «Big Match». Con il prossimo concorso, in programma tra il 24 e il 26 agosto 2019, in base all’articolo 1, comma 637, della legge di Bilancio (legge 30 dicembre 2018, n.145), cambia la ripartizione della posta di gioco per tutti questi concorsi.

Cosa cambia



Le nuove percentuali di ripartizione della raccolta per il montepremi saranno, allora, queste:

• il 75% sarà restituito in vincite rispetto all’attuale 50%;