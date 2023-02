Tottenham, offerta da 3,75 miliardi $ per rilevare il club

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il miliardario iraniano-americano Jahm Najafi sta preparando un’offerta pubblica d’acquisto da 3,75 miliardi di dollari per il Tottenham Hotspur, la squadra di calcio della Premier League impegnata agli ottavi di finale di Champions League contro il Milan. Lo riporta il Financial Times, secondo cui Najafi, presidente di Msp Sports Capital, sta lavorando con un consorzio di investitori per strutturare l’offerta ed è a poche settimane dall’avvicinare formalmente il proprietario degli Spurs Joe Lewis e il presidente del club Daniel Levy.

L’offerta guidata da Najafi e Msp valuterebbe il capitale del club a circa 3 miliardi di dollari, prima di aggiungere circa 750 milioni di dollari di debito sui libri contabili del club. L’offerta è strutturata in modo tale che la Msp e i suoi partner copriranno il 70% del prezzo di acquisto, mentre i finanziatori del Golfo, principalmente di Abu Dhabi, contribuiranno con il restante 30 per cento.