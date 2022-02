Totti e Ilary si lasciano, il format calciatore-velina va in crisi e anche io non mi sento molto bene

3' di lettura

Ci sono matrimoni che segnano le epoche. Quando cominciano e quando finiscono: chiedete a Enrico VIII e Anna Bolena, per esempio. Se parliamo di viventi, curioso è il fatto che l’era pandemica si sia aperta con la fine dell’amore tra Silvio Berlusconi e Francesca Pascale (marzo 2020) e ora potrebbe chiudersi (almeno speriamo) con le nozze tra il Cav. e Marta Fascina. O con l’ancora più probabile separazione tra il «Pupone» e la «Letterina». Ebbene sì: Francesco Totti e Ilary Blasi si sarebbero lasciati e già da qualche mese. Le conferme ufficiali mancano ma chi sapeva ha puntualmente sussurrato alle orecchie giuste. E la stampa specializzata - il giornalismo italiano annovera i più seri professionisti al mondo, quando si tratta di faccende poco serie - ci sguazza alla grande.

Se cercate tutti i particolari su «chi ha tradito chi», il perché e il per come, cambiate canale per favore. Alla fine si tratta di dettagli e a noi, piuttosto, interessa la sostanza della questione: dopo 20 anni di amore, quasi 17 di matrimonio (maledetta scaramanzia!), tre figli e addirittura una serie tv sull’eccezionalità calcistica di lui e l’eccezionalità del feeling con lei, le strade dell’ex numero 10 della Roma e della conduttrice Mediaset si dividono. E, con la fine del loro amore, muore il concetto stesso di unione tra il calciatore e la velina. Un modello, uno stile di vita o, meglio ancora, un format che dalla fine degli anni Novanta è stato patrimonio condiviso del Paese. Lui dotato da Madre Natura di piedi buoni, lei di olimpica bellezza. Lui che trova affermazione sul grande campo verde dove nascono speranze, lei sul piccolo schermo dove si realizzano.

Non solo bravi e belli, Totti e Ilary, ma anche meravigliosi «atleti di sé stessi». Il Capitano è personaggio in campo (che si tratti di calciare a cucchiaio o fare il gesto del lama) e pure fuori, dove interpreta la parte dell’adorabile semplicione ma, tra una barzelletta e uno spot, ha sempre qualcosa di sensato da dire. Ilary dalla funzione ornamentale della bellezza di Passaparola si sposta alla conduzione intelligente delle Iene. Insieme raccolgono i ritratti di un album fotografico troppo bello per essere vero: dalla maglietta «6 unica» all’esultanza col pollicione infilato in bocca, dal matrimonio all’Aracoeli trasmesso in diretta Sky alla dedica beffarda indirizzata al Piccolo uomo Luciano Spalletti. Scene da un matrimonio già mitico su cui la fiction Speravo de morì prima ha fatto calare un’ulteriore coltre di mitologia.

Per quasi 20 anni, qui in Italia, i maschietti da grandi sognavano di fare il calciatore, le femminucce la velina. Non solo, ma anche per merito di Totti e Ilary. Mentre Totti e Ilary si separano, tocca costatare che quell’Italia non esiste più, al massimo è diventata qualcosa di residuale, come il cattolicesimo in Inghilterra dopo le nozze tra Enrico VIII e Anna Bolena. Il web ha cambiato tutto, soprattutto tra i più giovani: il pallone ha perso appeal, la televisione non è più il centro delle nostre case, i calciatori buoni vanno a giocare all’estero e le veline neanche ci ricordiamo come si chiamano. La coppia più bella del mondo è targata Ferragnez ma, se gratti via il marketing, resta poco o niente. Totti e Ilary si lasciano, il format calciatore-velina entra definitivamente in crisi e anche io non mi sento molto bene. Non siamo romanisti e nemmeno grandi fan della Tv privata generalista. È che Chiara Ferragni non si sognerebbe mai di prendere posizione contro il datore di lavoro di suo marito. E Fedez non lo segnerebbe mai un rigore decisivo contro l’Australia.