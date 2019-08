Tour agostano di Salvini in sette Regioni del Centro Sud per strappare consenso a M5S Il 7 il vicepremier leghista sarà nel Lazio, l’8 in Abruzzo, il 9 in Molise, il 10 in Puglia, l’11 in Calabria, il 12 in Sicilia e il 14 a Genova «per ricordare la tragedia del del ponte Morandi». Il giorno di Ferragosto tappa a Castelvolturno

Il vicepremier Matteo Salvini (nella foto Ansa) ha annunciato per agosto un tour in sei regioni del Centro Sud

1' di lettura

Un tour agostano in sei Regioni del Centro Sud, formalmente per spiegare che l’autonomia serve soprattutto a loro, nella sostanza per sottrarre consenso all’alleato di governo pentastellato che nel Meridione, in occasione delle Politiche dello scorso anno, ha raccolto il massimo dei consensi.

A Ferragosto nella terra di Di Maio

Il “piano d’attacco” è stato annunciato nei giorni scorsi da Matteo Salvini durante una diretta facebook. Ed è un piano che prevede una settimana nelle regioni del centrosud, una puntata a Genova per l’anniversario del crollo del ponte Morandi e Ferragosto nella terra di Di Maio. «Tutto agosto non mi fermo - ha annunciato Salvini -, ho messo giù tutta una serie di appuntamenti d’incontro e ascolto e per quello che mi riguarda si lavora anche a Ferragosto».

Le tappe

Mercoledì 7 agosto Salvini sarà nel Lazio, l’8 in Abruzzo, il 9 in Molise, il 10 in Puglia, l’11 in Calabria, il 12 in Sicilia e il 14 a Genova «per ricordare la tragedia del del ponte Morandi». Il giorno di Ferragosto il vicepremier leghista sarà a Castelvolturno, «nel cuore della Campania che merita di più».Qui presidierà il comitato per l’ordine e la sicurezza.