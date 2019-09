Tour del Condominio 2019, prossima tappa a Roma mercoledì 2 ottobre La prima giornata dell’inizativa si è tenuta martedì 24 a Milano in collaborazione con l’Anaci provinciale con la partecipazione di 200 professionisti di Saverio Fossati

Si è svolto martedì 24 il primo dei sei convegni organizzati dal Sole 24 Ore in collaborazione con le associazioni degli amministratori condominiali per presentare i prodotti editoriali del Gruppo, tra cui la nuova banca dati Smart24 Condominio . L’evento si è tenuto a Milano in collaborazione con l’Anaci provinciale ha visto l’attenta partecipazione di circa 200 professionisti, che hanno seguito le relazioni di Augusto Cirla sulla privacy in condominio ( vai alla slide ), di Eugenio Correale sul revirement della Cassazione circa l’ampliamento delle fattispecie di delibere nulle anziché annullabili e di Luigi Donzelli sugli effetti nella procedura condominiale della nuova possibilità di cessione del credito fiscale per riqualificazione energetica attraverso lo “sconto” diretto in fattura.



Sono anche stati discussi importanti quesiti del pubblico, tra cui quello sulla possibile proroga a Milano del termine per dotarsi del Certificato d’idoneità statica dell’edificio, in scadenza il 24 novembre: a quanto risulta al Sole 24 Ore, ci sarà una proroga generalizzata di un anno ma si attende la delibera del consiglio comunale.