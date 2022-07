Tour de France, a Pidcock l’Alpe d’Huez. Froome terzo, Pogacar attacca

Tornando alla lotta dei big, tutto resta aperto. Quello che si può dire è che l'exploit di Vingegaard a Briancon non è stato frutto del caso o di un particolare incrocio degli astri. Il danese, 25 anni, come si è visto anche sulla salita dell'Alpe d'Huez, è un talento di prim'ordine che può decisamente puntare al successo finale. Ha una forte personalità, non si lascia intimorire dalla giuliva baldanza di Pogacar e in più ha al suo servizio uno squadrone-la Jumbo Visma - decisamente superiore alla formazione dello sloveno, ormai decimata dal covid e dagli infortuni. Poter disporre di fuoriclasse come Van Aert, Roglic (oltre a Sepp Kuss) dà un vantaggio enorme. Pogacar nei momenti decisivi si ritrova solo. E' un fuoriclasse, certo. Ma questo non basta. E lo si è visto proprio quando è crollato sul Granon. Non puoi stare sempre all'attacco. Come non puoi rispondere sempre colpo su colpo agli affondi dei luogotenenti di Vingegaard. Lo sloveno, forte del suo talento e del suo carisma, lo ha fatto. E lo ha fatto facendoci anche divertire. Perchè è uno spettacolo vedere un campione che tenta sempre l'allungo e che non lesina le energie. Ma alla fine questi sforzi si pagano. Li ha pagati perfino Eddy Merckx, che di Tour ne ha vinti cinque (a parte tutto il resto), figuriamoci un giovane come Pogacar.

A volte ce lo dimentichiamo perchè ha già conquistato due Tour, ma lo sloveno è praticamente un ragazzo. Un ragazzo che, a volte, si diverte a giocare col topo. A stuzzicare gli avversari. In questo senso i suoi direttori sportivi avrebbero dovuto tenerlo più a freno. Resta comunque ancora in corsa perchè i limiti di Pogcar non li conosce neppure l'interessato. Qualcuno ha detto che fa un po' troppo il bulletto. I campioni, soprattutto quando sono giovani, sono spavaldi per definizione. Il ragazzo però oltre che a vincere sa anche perdere, come ha dimostrato a Briancon andando, subito dopo la batosta, a complimentarsi con Vingegaard. Non era facile, non era scontato. Pogacar l'ha fatto. Quando uno sa vincere, e anche perdere, il più è fatto.