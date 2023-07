Tour de France, una sfida infinita vinta da Vingegaard su Pogacar

Prestazioni record di Vingegaard

Un tema importante, per non fare le anime belle, è quello delle prestazioni record di Vingegaard. Qualcuno ha storto il naso ricordando che il danese ha superato dei primati che appartenevano alla generazione di 30 anni fa, quella col marchio del doping inciso sulla pelle, quella di Armostrong e compagni, una generazione di pseudo fenomeni che ha fatto terra bruciata creando intorno al ciclismo un costante e giustificato clima di sospetto. Non ancora cancellato.

La maglia gialla, Vingegaard, però non ha svicolato. Non si è sottratto alle domande. Anzi è stato proprio il danese a squarciare il velo di diffidenza che si stava creando intorno ai suoi primati. «Dovete sempre dubitare delle mie prestazioni e verificarle, solo lo scetticismo può salvare il ciclismo, perché non torni ad essere quello del passato, prigioniero dei bari» ha detto con orgoglio la maglia gialla. Parole importanti che suonano come una sfida. Come a dire: basta coi pregiudizi, il passato è passato. Vigilate pure, anzi ne sono contento. Almeno così non si potrà dire che ho vinto imbrogliando…

I continui controlli antidoping

Ebbene, si può dubitare delle vittorie di Vingegaard? Anche se un po' di sano scetticismo non fa mai male, allo stato delle cose non si può dir nulla. Il danese è in regola. In piena regola. Con una trasparenza invidiabile visto che è stato sottoposto in 20 giorni a continui controlli sul sangue e sulle urine (oltre 2 litri). Lo stesso per Pogacar.

Finora non è emerso nulla, anche se gli ultimi risultati arriveranno a metà della prossima settimana. Comunque i controlli che vengono fatti ai corridori, specialmente a chi vince, sono rigorosissimi. E i risultati di questi controlli vengono inseriti nel passaporto biologico di ogni atleta per i prossimi 10 anni.

Aggiungiamo, per i diffidenti incalliti, che anche la bicicletta del danese è stata sottoposta a mille controlli per verificare con onde magnetiche e raggi x se ci sono tracce di motori o dispositivi di assistenza alla pedalata. Insomma, se è giusto essere diffidenti, è anche giusto riconoscere che questa generazione di corridori viene sottoposta a dei test che atleti di altri sport neppure si sognano.