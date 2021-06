Tour de France: Van der Poel maglia gialla nel nome del nonno Poulidor

2' di lettura

Chissà, dalla sua beata nuvoletta da cui si gode il Tour, cosa avrà pensato il vecchio Raymond Poulidor quando ha visto quel fenomeno di suo nipote, Mathieu Van der Poel, vincere in bellezza la tappa del Mur de Bretagne e conquistare come un predestinato la maglia gialla.

Un fenomeno pieno d'affetto e di gratitudine, questo Mathieu, perché la prima cosa che ha fatto, tagliando il traguardo, è stata quella di indicare il cielo con un dito, ben sapendo che nonno Poupou, oltre le nuvole, era diventato il nonno più felice del mondo. Un nonno storico del ciclismo, tenace avversario di Jacques Anquetil, che nonostante sia salito otto volte sul podio della Grande Boucle, non è mai riuscito in carriera a conquistare l'agognata maglia gialla.

Il nonno, amatissimo eterno secondo

Che lo chiamassero “eterno secondo” in fondo gli importava poco. Che Il grande Jacques Anquetil lo sfottesse, pure. Ci aveva fatto il callo. Ma quella maglia gialla sempre sfuggita per un capello invece gli aveva fatto molto male. «Glielo avevo promesso quando è morto due anni fa» ha detto Mathieu in lacrime poco dopo l'arrivo. «Ci tenevo, perchè è sempre stato il mio eroe, un grandissimo. Quando ho capito d'aver vinto, ho pensato subito a lui. È una emozione fortissima, faccio perfino fatica a parlare» ha concluso Van der Poel al suo debutto al Tour e molto atteso in queste prime tappe in terra di Bretagna.

Per onorare il nonno, voleva vincere subito la prima, ma 24 ore di ritardo in fondo non sono nulla. Soprattutto a missione compiuta. E quando si tocca il cielo con un dito.

È una bella storia, quasi una favola piena di corsi e ricorsi, questa di Mathieu, che per chi non lo sapesse è anche figlio di Adrie Van Der Poel, importante corridore olandese degli Anni Ottanta che aveva sposato Corinne, la figlia di Poulidor, morto a 83 anni dopo aver vinto 181 corse in 17 anni di professionismo.