Tour de France al via, riflettori su Ganna. Ma l’uomo da battere è sempre Pogacar

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Tocchiamo ferro e incrociamo le dita. Sia per il Covid che pende come una spada di Damocle sulla carovana (già registrati sei casi, Matteo Trentin, il fido luogotenente di Pogacar è dovuto tornare a casa,) sia perchè un italiano ha finalmente delle ottime chances per vestire subito la maglia gialla al Tour de France che parte questo venerdì primo luglio e si conclude a Parigi dopo 21 tappe.

L’attesa per Ganna

L'italiano di cui parliamo, lo avete già capito, è Filippo Ganna, specialista delle prove a cronometro, come ha ribadito neanche un mese fa vincendo la crono al Giro del Delfinato. L'occasione è ghiotta perchè la prima tappa della Grande Boucle, una crono di 13,2 km che si svolge a Copenaghen, la prima delle tre frazioni danesi, sembra propizia per il verbanese che da mesi si sta preparando per questa sfida.

Loading...

Sarebbe un bel colpo. Per Ganna, che per la prima volta andrebbe in giallo, e anche per il ciclismo italiano rimasto finora ai margini, a parte qualche fiammata al Giro d'Italia. Fiammate di giornata che non hanno comunque inciso nella classifica finale dominata dagli stranieri con l'australiano Hindley in rosa seguito dall'ecuadoriano Carapaz e dallo spagnolo Landa. Solo l'inossidabile Vincenzo Nibali (quarto a quasi 10 minuti) ha tenuto alta la bandiera. Ma già questo aggrapparsi al siciliano, ormai prossimo al ritiro, la dice lunga sulle condizioni di salute del nostro movimento, che al Tour non potrà presentarsi con nessun team italiano.

Il meglio del ciclismo mondiale

Ma lasciamo perdere. Lamentarsi serve a poco se non si cambia rotta. Meglio ora godersi quanto di buono, covid permettendo, può offrire questo Tour. Tanto si può dire quello che si vuole su questa manifestazione (la terza dopo le Olimpiadi e i mondiali di calcio), ma è indubbio che sia il palcoscenico più prestigioso di un ciclismo ormai globalizzato. Noi italiani purtroppo siamo piccoli, molto piccoli, figli di un glorioso passato che nel tempo ha perso uomini e mezzi. Il Giro d'Italia sarà spettacolare, combattuto, ma non richiama quel parterre de rois che invec, per ragioni di lustro e di ingaggi, partecipa alla Grande Boucle.

Qui ci sono le grandi squadre del World Tour che costano decine di milioni e che si possono permettere campioni come Tadej Pogacar (UAE Emirates), Primoz Roglic, Jonas Vingegaard, Wout Wan Aert (Jumbo Visma). Specialisti di classiche come Mathieu Van Der Pole (Alpecifenix) e Greg Van Avermaet (AG2R Citroen). Senza dimenticare la Ineos, il Super Team di Filippo Ganna, che oltre all'azzurro può contare sul colombiano Daniel Martinez e sul Gallese Geraint Thomas, fresco vincitore del Giro della Svizzera.