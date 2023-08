Tour gastronomici a Lima tra tradizione e innovazione

La diversità culinaria del Perù raggiunge l’apice a Lima, una delle principali destinazioni gastronomiche al mondo. La capitale offre un panorama culinario variegato e accessibile. I quartieri sono ricchi di trattorie, ristoranti premiati, bar e caffetterie eccellenti. A Barranco, si trovano opzioni più accessibili come Isolina, un affascinante palazzo dove lo chef José del Castillo serve un delizioso comfort food peruviano, pensato per essere condiviso. Al celebre ristorante Central di Virgilio Martinez, vincitore dei World’s 50 Best nel 2023, si sperimenta un menù innovativo basato sulla profonda ricerca delle materie prime peruviane, riflettendo l’incredibile biodiversità del Paese. Un’esperienza culinaria da non perdere è il Mercato di Surquillo, vicino a Miraflores, dove si trovano cibi di ottima qualità a prezzi convenienti. Lungo la Calle Narciso de la Colina, c’è un viale gastronomico con deliziosi piatti tipici. Per gustare il piatto nazionale ai massimi livelli, il rinomato Chez Wong nel distretto di Santa Catalina è uno dei migliori posti al mondo dove si prepara il cebiche (piatto a base di pesce e frutti di mare crudi e marinati nel limone). Per chi volesse scoprire piatti e sapori di questi luoghi pittoreschi, l’opzione ideale è partecipare ai bike tour gourmet che offrono un autentico percorso gastronomico alla scoperta dei migliori huarique (luoghi in cui si può mangiare bene, a buon prezzo e in un ambiente domestico), perfetti per veri intenditori.

