Tour virtuali live sul modello del Met di Giovanna Mancini

Mattia Agnetti. È il segretario organizzativo della Fondazione MuVe) e membro del consiglio direttivo di Federculture

Realtà abbastanza unica nel suo genere, la Fondazione Musei Civici di Venezia (Muve) in tempi normali si mantiene da sé, con un bilancio (32 milioni di euro nel 2019) coperto per il 95% da incassi di biglietteria, per il 4-5% da sponsorizzazioni o donazioni tramite Art Bonus e per il resto da ricavi di caffetterie, bookshop e affitto sale. In tempi pandemici, però, tanta virtù gioca a sfavore degli 11 musei della Fondazione: «Dipendiamo dal mercato e quest’anno abbiamo perso una parte consistente dei nostri ricavi, con 8,4 milioni in meno di incassi – osserva il segretario organizzativo, Mattia Agnetti –. Lo scorso anno abbiamo avuto 2,3 milioni di visitatori, per l’80% stranieri, di cui il 40% extra-europei. E temo che per un po’ questi ultimi non li rivedremo». Il budget 2020 si chiuderà comunque in pareggio (attorno ai 15,2 milioni di euro), grazie soprattutto alla possibilità di attingere a risorse proprie (2,2 milioni di utili lo scorso anno), ai contributi del Mibact e al contenimento dei costi, soprattutto quelli per il personale.

«Per il 2021 ho presentato al cda un bilancio da 16 milioni di euro – aggiunge Agnetti – e un programma in sinergia con il Comune che prevede di limitare l’attività scientifica, concentrando tutte le risorse per la manutenzione e per garantire le aperture al pubblico, traghettandoci in sicurezza al 2022, quando speriamo di poter rivedere i normali flussi di visitatori». Nel frattempo, il MuVe ha ideato un’offerta di tour virtuali «live», sul modello del Metropolitan di New York, a pagamento, che danno la possibilità di interagire con la guida e che saranno organizzati da agenzie specializzate. Si parte dopo l’Epifania con il pubblico europeo e americano. «Il digitale non sostituisce la visita in presenza, ma questa ci sembra una formula interessante, da proseguire anche a emergenza superata.

