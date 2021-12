Toyota venderà 1,3 milioni di auto in Europa nel 2022. Pronta al 100% elettrico nel 2035

Un'ulteriore sottolineatura per la filosofia di Toyota che punta ad offrire mobilità efficiente e accessibile ispirandosi alla diversità che esiste anche in natura e crede che le emozioni giocheranno ancora un ruolo fondamentale. Il motore a pistoni alimentato ad idrogeno offre infatti emissioni quasi zero conservando il rumore e le vibrazioni che rappresentano ancora elementi fondamentali della passione per i motori. Rientra in questa filosofia anche la nuova GR86, coupè a trazione posteriore che succede alla GT86 e promette sensazioni di guida uniche ad un prezzo accessibile, ma solo per 2 anni perché poi le normative di sicurezza europea la metteranno fuori legge.

C'è interesse anche per i carburanti alternativi e nel 2022 il WEC e il WRC – campionati dove Toyota con il Gazoo Racing detiene il titolo sia Piloti sia Costruttori – utilizzeranno benzine ottenute al 100% da fonti rinnovabili. L'idrogeno come vettore per produrre energia attraverso le celle a combustibile rimane centrale, non tanto per le automobili, ma soprattutto per i bus, i camion, i bus, i mezzi da lavoro, i treni e persino le imbarcazioni senza dimenticare le installazioni stazionarie. A questo proposito, Toyota ha già reso operativa un'unità di business che commercializza sistemi modulari basati sulle tecnologie presenti sulla Mirai. Il viaggio verso le emissioni zero per Toyota continuerà a livello di prodotto e di sistema industriale.

Tutti gli stabilimenti europei impiegano energia rinnovabile al 100% e saranno ad impatto zero nel 2030, 5 anni in anticipo rispetto al resto del mondo. Entro quella data tutte le vetture non avranno più materiali di origine animale e sarà triplicato l'utilizzo di plastica riciclata riducendo di 20.000 tonnellate l'impiego di quella vergine. Entro il 2025 tutti i tessuti dei rivestimenti saranno derivati al 100% da PET riciclato. A livello industriale, Lexus ha confermato il ruolo strategico delle alleanze con Stellantis e BMW. Ruolo fondamentale avrà anche la digitalizzazione, per migliorare l'esperienza del cliente e allargare i servizi offerti da Kinto, il brand di mobilità anche le forme di finanziamento. Il messaggio che Toyota manda è dunque forte e chiaro: l'elettrificazione è il nostro pane quotidiano da 25 anni – la prima Prius fu lanciata nel 1997 e il gruppo da allora ha messo su strada circa 20 milioni di auto con sistema full hybrid – e non ci fa paura, siamo pronti a tutte le sfide normative e del mercato, ma non è possibile né auspicabile farlo in un sol colpo, ovunque e con un'unica soluzione.