Toyota (+22%) e Nissan (+55%), l’effetto yen spinge gli utili

Toyota Motor Corp ha registrato un sorprendente aumento del 22% dell’utile operativo del terzo trimestre, poiché uno yen più debole e volumi di vendita più elevati hanno aiutato la principale casa automobilistica del mondo a superare lo shock dell’aumento dei costi delle materie prime e della carenza di semiconduttori, che ha reso più complicato e oneroso il processo di elettrificazione in presenza di un’agguerrita pattuglia di nuovi concorrenti.



Utile operativo sopra le stime per Toyota

L’utile operativo di Toyota per i tre mesi terminati il 31 dicembre è stato di 956,7 miliardi di yen (7,28 miliardi di dollari), ben sopra le stime di 764,54 miliardi di yen facendo la media di 10 analisti, secondo i dati di Refinitiv. Nello stesso periodo dell’anno precedente, Toyota aveva registrato un profitto di 784,4 miliardi di yen. Sebbene la casa giapponese abbia ridotto il suo obiettivo di produzione annuale di circa l’1%, a circa 9,1 milioni di veicoli, ha mantenuto le sue previsioni di profitto annuo di 2,4 trilioni di yen per l’anno fino a fine marzo. È probabile che Toyota superi comodamente le sue previsioni per l’intero anno fiscale.



Toyota ha guadagnato dal forte calo dello yen nell’ottobre dello scorso anno. La valuta giapponese ha toccato il minimo di 32 anni di 151,94 per dollaro il 21 ottobre, spingendo le autorità a intervenire. Sebbene le aziende giapponesi producano sempre più all’estero, il che significa che lo yen debole è meno vantaggioso di quanto non fosse in passato, una valuta più debole spinge i profitti quando gli utili vengono portati a casa dall’estero.

Nissan, il più alto contributo a Renault da quattro anni

Anche la rivale Nissan ha beneficiato dello yen nei risultati del terzo trimestre, con i suoi profitti più che raddoppiati, il più alto contributo alla partner Renault nell’Alleanza da quattro anni. La casa di Yokohama Nissan ha registrato un aumento del 55% dell’utile netto nel periodo ottobre-dicembre 2022, a 50,6 miliardi di yen (386 milioni di dollari) rispetto ai 32,7 miliardi di yen dell’anno precedente.



Le vendite trimestrali sono salite del 29% per un valore complessivo di 2,8 trilioni di yen (21 miliardi di dollari), grazie alla graduale riduzione della carenza di chip per computer che ha colpito le case automobilistiche di tutto il mondo. La crisi, causata dalle restrizioni legate al Covid, ha ostacolato la capacità di Nissan di consegnare i veicoli ai clienti. Alcuni acquirenti hanno aspettato fino a un anno per avere la loro auto, ha dichiarato il direttore operativo Ashwani Gupta.