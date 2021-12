Toyota annuncia 3,5 milioni di auto elettriche per il 2030 e Lexus 100% elettrica

Le altre due Lexus elettriche mostrate sono una berlina sportive di dimensioni medie (dunque per andare contro Tesla Model 3, Polestar 2 e BMW i4) e una supersportiva che segna il ritorno del marchio a questo genere dopo la LFA con motore V10. Il nome in codice è Lexus Electrified Sport, avrà 4 motori e la batteria allo stato solido per un'autonomia di 700 km. Una vera halo car che indica la traiettoria per stile e tecnologia ad un marchio che punta al milione di unità entro il 2030.

Toyota dunque dimostra di essere pronta all'elettrico al pari dei concorrenti, ma non cambia il punto di vista sull'elettrificazione e una transizione tecnologica davvero sostenibile: prima delle emissioni zero allo scarico, conta ridurre l'impatto di CO2 per ogni veicolo nell'intero ciclo di vita e questo non dipende da Toyota, ma dal quadro energetico di ogni singolo mercato. Per questo, considerando le incertezze e le diverse velocità di evoluzione dei diversi contesti, Toyota seguiterà a offrire una gamma completa di veicoli e di sistemi di propulsione per continuare a fornire a tutti un modo accessibile per muoversi.