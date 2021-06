La Toyota Aygo chiude la classifica delle dieci auto compatte più vendute nel mese di maggio, con 1942 immatricolazioni. La Aygo è caratterizzata stilisticamente dalla calandra a “X” e da forme audaci e senza compromessi. Le dotazioni sono da segmento superiore. Su tutte il tetto apribile in tela, i sedili in pelle, la smart entry, il limitatore di velocità. la retrocamera e l'x-touch multimedia. Il propulsore 3 cilindri garantisce consumi ed emissioni contenutissimi. Inedita la trasmissione robotizzata x-shift della versione automatica che utilizza un controllo computerizzato per sincronizzare il funzionamento del motore, della frizione e del differenziale. Miglioramenti anche in fatto di rumorosità, vibrazioni e guidabilità grazie ad uno sterzo più diretto del 14%. In tema di connettività, il sistema mirror link permette di replicare sul touch screen le funzioni degli smartphone compatibili.

