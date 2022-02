Nona posizione per la Toyota Aygo con 1.440 ricerche. L'Aygo è caratterizzata stilisticamente dalla calandra a “X” e da forme decise. Dotazione da segmento superiore partendo dal tetto apribile in tela, i sedili in pelle, la smart entry, il limitatore di velocità. la retrocamera e l'x-touch multimedia. Il propulsore 3 cilindri garantisce consumi ed emissioni contenuti. Inedita la trasmissione robotizzata x-shift della versione automatica che utilizza un controllo computerizzato per sincronizzare il funzionamento del motore, della frizione e del differenziale. Miglioramenti anche in fatto di rumorosità, vibrazioni e guidabilità grazie ad uno sterzo più diretto del 14%. Numerosissime le personalizzazioni applicabili anche in after market. In tema di connettività, il sistema mirror link permette di replicare sul touch screen le funzioni degli smartphone compatibili. Nel dettaglio la Toyota Aygo 1.0 Vvt-I Mt x-cite 5P è lunga 346 cm, larga 162 cm, alta 146 cm con un bagagliaio da 168 litri. Nella versione 1.0 Vvt-I Mt x-cite 5P costa 13.600 euro con motore a benzina di 998 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 51 kW/69 cavalli ed una coppia massima di 95 Nm a 4.300 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 35 litri. Le emissioni di CO2 sono di 95 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 14,2 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 160 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 855 kg.

