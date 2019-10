Toyota Aygo Conncect la più connessa di sempre

Sempre più connessa la citycar di Toyota. La nuova gamma Aygo non a caso si chiama Connect e oltre all'integrazione degli smartphone con Apple Car Play e Android Auto, ha in più un'importante novità: il nuovo modulo di trasmissione “Data Communication Module” in grado di registrare alcuni dati di utilizzo dell'auto. Si può utilizzare dallo smartphone l'app “MyT” che visualizza la posizione dove è parcheggiata, pianificare un itinerario, verificare lo stato della vettura col controllo di diversi indicatori. Previsto un solo motore il 1.000 a benzina da 72 cv. Prezzi a partire da 12.000 euro.

