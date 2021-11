Toyota Aygo X: ecco com'è il crossover compatto per la città

La presenza su strada è enfatizzata dai cerchi da 18 pollici. Inoltre, per essere più agile negli spazi stretti, anche il raggio di sterzo è stato ridotto, di soli 4,7 m: il più basso del segmento.

Stile e guida da crossover

Aygo X non è solo 11 mm più alta esteticamente, ma anche il conducente può contare su una seduta di guida rialzata di 55 mm ed è stato migliorato anche l'angolo di visuale del montante A (uno dei problemi principali per le auto di nuova generazione) per una migliora visibilità.

Esteticamente, oltre allo stile da crossover, Aygo X si fa notare per i colori bi-tone che trovano ispirazione nel mondo delle spezie. Inoltre, la nuova linea del tetto aumenta la sensazione di dinamismo e sportività. Inoltre, il tetto apribile in tela esalta l'esperienza degli occupanti ampliando l'apertura di 40 mm.

Vita di bordo

Grazie all'impiego di materiali di nuova generazione, l'insonorizzazione di bordo è stata migliorate. Così come anche il sound del sistema audio, ora composto da quattro altoparlanti accoppiati a un amplificatore da 300 W e un grande subwoofer da 200 mm posizionato nel bagagliaio.

La connettività poi è al centro della Aygo X: la ricca dotazione comprende il sistema Toyota Smart Connect, un touchscreen da 9 pollici, illuminazione interna con luce diffusa e ricarica wireless per smartphone. L'ultimo sistema multimediale Toyota offre la navigazione cloud-based per avere informazioni in tempo reale e aggiornamenti rilasciati Over the Air, ovvero inviati automaticamente al sistema.