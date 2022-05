Toyota Aygo X incentivi 2022

Incentivi auto 2022 pari a 2000 euro in caso di rottamazione per la Toyota Aygo, grazie ai 111 grammi per chilometro di anidride carbonica emessi dalla versione benzina 1.0 Air Lounge. l nuovo urban crossover progettato e prodotto in Europa nasce sulla piattaforma Ga-B della Toyota New Global Architecture (Tnga), introdotta per la prima volta con la Yaris e più recentemente con la Yaris Cross. Che si tratti di affrontare il traffico cittadino o di viaggiare in autostrada, ogni guidatore vuole sentirsi al sicuro a bordo della propria auto e Aygo X primeggia sotto questo punto di vista. Grazie alla posizione di guida rialzata e al packaging da crossover compatto Aygo X offre al guidatore una maggiore presenza su strada e più sicurezza. La seduta è stata rialzata migliorando il contatto visivo con gli altri utenti della strada, in particolare ciclisti e pedoni. Inoltre, l’angolo di visuale del montante A è stato portato a 24º per una migliore visibilità. Oltre al design accattivante e ai colori speziati, Aygo X lascia trasparire anche robustezza e il suo spirito “go-anywhere” grazie al rapporto ruota/carrozzeria del 40%, che si addice a un vero crossover. Aygo X è una compatta dotata di alcune delle ultime novità tecnologiche. La connettività è garantita dal Toyota Smart Connect con display touchscreen ad alta definizione da 9” e dall'app MyT. Nel dettaglio la Toyota Aygo X 1.0 Air Lounge è lunga 370 cm, larga 174 cm, alta 153 cm con un bagagliaio da 231litri. Nella versione 1.0 Air Lounge costa 20.500 euro incentivi esclusi con motore a benzina di 998 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 53 kW/72 cavalli ed una coppia massima di 93 Nm a 4.400 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 35 litri. Le emissioni di CO2 sono di 111 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 14,9 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 158 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.030 kg.

