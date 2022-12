Toyota BZ Compact suv concept, solo elettrico con schermi ondulati

Ascolta la versione audio dell'articolo

Debutto all'adizione 2022 del Kenshiki Forum di Bruxelles per la nuova Toyota BZ Compact suv concept, parente “stretta” della CH-R Prologue ma proposta esclusivamente con motorizzazione elettrica. Caratterizzata da interni ad alto tasso di tecnologia, a partire dagli schermi ondulati e dal particolare volante a cloche, la BZ Compact suv concept è progettata in Europa da Toyota European Design attraverso il centro stile in Francia. In Europa, Toyota prevede di introdurre sei modelli con il marchio bZ (Beyond Zero) entro il 2026. Un portafoglio diversificato di prodotti elettrificati contribuirà a spingere Toyota verso il suo obiettivo globale di neutralità del carbonio entro il 2050.



Toyota BZ Compact suv concept, dimensioni e stile

In attesa di conoscere la scheda tecnica ufficiale, la BZ Compact suv concept è lunga 4,538mm, larga 1,888mm, larga 1,560mm e monta cerchi da 21 pollici. La forma aerodinamica del concept ne sottolinea il suo aspetto futuristico che include le ruote spinte agli angoli. Lo stile spigoloso si estende agli interni con finiture di alta qualità che si traducono in un look dalla forte personalità. In particolare, il team di progettazione ha prestato grande attenzione alla sostenibilità, come sedute realizzate con materiali vegetali e riciclati per seguire il tema Beyond Zero. Un assistente personale in auto collega il conducente e i passeggeri con il veicolo attraverso segnali acustici e luminosi che si muovono nell’abitacolo, rispondendo alle richieste o ai comandi dei passeggeri anteriori o posteriori.