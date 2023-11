Toyota C-HR full hybrid, ma c’è in versione plug-in

La nuova generazione della Toyota C-HR, la crossover ibrida che con le sue forme da coupé ha lasciato il segno in questa categoria di vetture. Il rilancio si basa su nuovo stile più moderno e originale, oltre che di interni più curati e tecnologici, ma anche più spaziosi. A cui si aggiunge la novità della versione plug-in, la più potente con i suoi 223 cv Si tratta di una soluzione inedita per questo modello che si affianca alle varianti full hybrid, da 1.800 cc per 140 cv o 2.000 cc da 198 cv quest’ultima disponibile, per la prima volta, anche in versione 4x4, grazie al motore elettrico da 41 cavalli dedicato al retrotreno. I sistemi di sicurezza si possono configurare dai pratici comandi sulle razze del volante. Sono tasti fisici, come quelli del climatizzatore. È a sfioramento lo schermo dell’infotainment che può essere di 8 o 12,3 pollici così come il nuovo cruscotto, migliorato nella grafica e più personalizzabile. Apprezzabili le indicazioni dell’head-up display. E veniamo ai prezzi di listino che per le versioni full hybrid le prime ad esse disponibili anche da noi e che sono offerti in quattro motorizzazioni e 7 allestimenti diversi sono in vendita a dei prezzi compresi fra 35.700 e 51.900 euro. Sono infine in totale quattro gli allestimenti previsti per l’inedita versione del nuovo C-HR, la plug-in che arriverà in Italia nel corso soltanto dell’anno prossimo a dei prezzi di listino che, tuttavia, sono già stati annunciati: sono compresi, infatti, dai 49.900 euro della versione base, la Lounge, ai 51.900 euro della più sportiva, la GR.



6/8 8/8 Menu