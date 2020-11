Toyota C-HR GR Sport, debutta anche in italia la versione con look sportivo del suv ibrido Arriva l'allestimento più sportivo del crossover realizzato dal reparto corse Gazoo Racing del brand giapponese, come la Corolla e le GR Yaris. Consegne da gennaio 2021 e prezzo ancora da definire di Corrado Canali

Un look più dinamico per il crossover Totoya C-HR. Arriva infatti la versione GR che, sviluppata da reparto corse Gazoo Racing del brand giapponese, esibisce una livrea più sportiva e aggressiva. La sportivià è però solo estetica: il suv non ha le prestazioni e le ambizioni di piccole “bombe” come la nuova GR Yaris o di vetture quali la GR Supra. Offre una doppia scelta di motori ibridi: il 1.800 cc da 122 cv o il 2.000 cc da 184 cv

Le specificità del C-HR GR Sport per l'Europa

Per il C-HR europeo, a differenza della versione giapponese Toyota prevede un pacchetto di accessori destinato ad esaltarne sia pure in maniera discreta le caratteristiche principali. Non passeranno di sicuro inosservati alcuni dettagli inediti come le finiture piano black per i paraurti, i loghi sulla vettura dedicati, la griglia anteriore cromata scura e lo splitter anteriore, i cerchi di lega da 19 pollici con pneumatici 225/45, l'elemento dietro brunito sul portellone e la verniciatura bicolore in 5 varianti, tra cui spiccail grigio abbinata col tetto nero.

L'abitacolo arricchito di finiture in pelle e Alcantara

Gli interni del nuovo C-HR GR Sport propongono la finitura Cool Silver e i rivestimenti di pelle e Alcantara con cuciture rosse destinate anche al volante e alla leva del cambio. Sono specifici, inoltre, i battitacco, la grafica della strumentazione digitale e il comando di accensione. La dotazione di serie della GR Sport include anche l'assetto sportivo, la taratura dedicata dello sterzo, i gruppi ottici del tipo full Led, i vetri posteriori oscurati. I retrovisori ripiegabili elettricamente, l'infotainment con la navigazione e l'impiant audio JBL.

Sicurezza garantita dall'Adaptive Cruise Control

I sedili anteriori sono riscaldabili e viene offerto di serie anche il pacchetto di sistemi di assistenza alla guida Toyota Safety Sense. Quest'ultimo, fra l'altro, comprende il Lane Trace Assist, l'Adaptive Cruise Control con Road Sign Assist e la frenata d'emergenza con il riconoscimento dei pedoni, l'assistente di svolta e ancora la sterzata d'emergenza. Così attrezzato il nuovo Toyota C-HR offre di serie l'upgrade estetico senza però esagerazioni, oltre a continuare ad offrire la doppia disponibilità di full hybrid Toyota all'insegna dell'efficienza energetica.