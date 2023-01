Toyota, cambio al vertice: Koji Sato è il nuovo ceo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Toyota ha annunciato che da oggi il suo ceo e direttore generale. Akio Toyoda assumerà la carica di presidente. Toyoda sarà sostituito come ceo dall’attuale chief branding officer della casa automobilistica, Koji Sato.

Toyota ha annunciato il rimpasto di leadership senza alcun preavviso, ma ha preparato un video promozionale in cui si evidenzia l’amore di Toyoda e Sato per i veicoli elettrici e le auto veloci. Sato, 53 anni, ha gestito in passato le operazioni del marchio Lexus e le corse automobilistiche del gruppo Toyota sotto il brand Gazoo Racing